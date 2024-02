Frattesi punta la Salernitana! Inzaghi cauto, studia il suo ritorno da titolare

Frattesi è pronto a tornare dopo l’infortunio e con molta probabilità sarà a disposizione già contro la Salernitana. Simone Inzaghi studia il suo recupero in viste soprattutto dei prossimi impegni importanti.

RECUPERATO – Si svuota l’infermeria nerazzurra con il recupero quasi certo di Davide Frattesi, che anche nella giornata di ieri ha mandato ottimi segnali a tutto lo staff medico. Il giocatore può considerarsi recuperato e sarà a disposizione dell’Inter per l’impegno contro la Salernitana da non sottovalutare. Il problema muscolare accusato nel riscaldamento della gara contro la Juventus è ormai passato e Simone Inzaghi studia l’intera rosa a disposizione per organizzare un turnover non troppo esagerato nella prossima partita e presentarsi nel migliore dei modi in vista dei prossimi impegni importanti, con l’obiettivo intanto di guadagnare bottino pieno nel prossimo incontro. In tal senso, il recupero di Frattesi è un’ottima notizia soprattutto in ottica Champions League, dove Inzaghi ha dimostrato di saper gestire le forze sfruttando le qualità del centrocampista italiano soprattutto in campo internazionale. Contro l’Atletico Madrid, infatti, probabile che Frattesi giochi titolare dopo aver dosato il suo ritorno in campo contro la Salernitana, dove partirà dalla panchina.