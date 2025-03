Frattesi, problema rientrato! Ora un mese cruciale con l’Inter

Davide Frattesi sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Atalanta-Inter (domenica alle 20.45). Il problema fisico avvertito nel finale della gara col Feyenoord è rientrato. E ora ha l’ennesima occasione per rilanciare il suo status nella rosa nerazzurra.

A DISPOSIZIONE – Davide Frattesi era uscito all’84’ di Inter-Feyenoord per un problema alla caviglia. Sembrava l’ennesimo infortunio in questo periodo martoriato per i nerazzurri. Ma invece Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Il fastidio del centrocampista è stato smaltito, pertanto sarà a disposizione per il big match di domenica contro l’Atalanta. E ora più che mai l’apporto del numero 16 sarà fondamentale, considerando le contingenze esterne ed interne.

Zielinski e Asllani out: Frattesi chiamato agli straordinari

INCASTRI (S)FORTUNATI – L’infortunio di Piotr Zielinski sta complicando i piani di Inzaghi, all’alba del periodo più caldo della stagione. Il centrocampista polacco salterà sicuramente tutto il mese di aprile, riducendo notevolmente le opzioni per l’Inter in mediana. E sostanzialmente Frattesi rimane l’unico ricambio per le due mezzali. Addirittura l’unico in tutto il centrocampo, considerando l’assenza per squalifica di Kristjan Asllani nella gara di andata contro il Bayern Monaco dell’8 aprile. E questo apre uno scenario importante in vista degli ultimi mesi della stagione.

ALTRA CHANCE – In questa annata Frattesi non è mai stato un reale fattore per l’Inter. Tanto che a gennaio il numero 16 sembrava più fuori che dentro il progetto nerazzurro. Tuttavia il malumore sembrava appartenere più al suo entourage che a lui stesso, come ammesso dall’agente. Ora però non c’è più spazio per egoismi. Se Frattesi vuole meritarsi l’Inter, e di avere un ruolo da protagonista nell’immediato futuro, questo è il momento per dimostrarlo. I nerazzurri ad aprile disputeranno 8 partite, tra cui le semifinali di Coppa Italia contro il Milan e i quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. E per i motivi di cui sopra ci sarà inevitabilmente spazio per Frattesi. Che dovrà massimizzare ogni minuto in campo che troverà da qui a fine aprile, avendo l’ennesima occasione di rilanciare la propria stagione.