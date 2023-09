Frattesi, pressione su Inzaghi ma non ha senso! Sua filosofia chiara

Frattesi ha fatto benissimo in Nazionale con una doppietta contro l’Ucraina ed è ovvio che ora tutta la pressione venga scaricata su Inzaghi. L’Inter ha fatto un investimento importante con il centrocampista romano che finora ha giocato poco, complice un Mkhitaryan come sempre sul pezzo e fondamentale. Il tecnico interista non ha bisogno di replicare, basta comprendere la sua filosofia

PRESSIONE – Davide Frattesi è l’uomo più chiacchierato del momento e il motivo deriva ovviamente dall’ottima prestazione con la maglia dell’Italia. Come succede sempre in questi casi, alla luce del poco spazio finora trovato all’Inter, la pressione è tutta sulle spalle di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro per ora non si schioda dal suo undici di fedelissimi che attualmente vede a centrocampo il trio con il quale la scorsa stagione ha conquistato la finalissima di Champions League, ovvero Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Proprio l’armeno è la “causa” del poco minutaggio finora concesso a Frattesi, che comunque è sempre il primo cambio in mezzo.

Frattesi primo cambio a centrocampo e parlare di riserva ha poco senso: ecco perché

L’accusa mossa a Inzaghi di far giocare poco Frattesi ha poco senso e basterebbe aver compreso la sua filosofia. Il tecnico nerazzurro ha pienissima fiducia in tutti i suoi calciatori. Come ama spesso ripetere, non esistono titolari e riserve: sono tutti importanti. E non è una frase fatta dato che poi la mette in pratica con molte rotazioni nel corso della stagione. Tra l’altro, nell’epoca dei cinque cambi, anche il concetto di riserva perde forza. Com’è naturale che sia, anche Inzaghi ha un undici di riferimento ed è quello visto nelle prime tre partite di campionato (tre vittorie e zero gol subiti). Lo stesso che affronterà sabato il Milan. L’inserimento di Frattesi avverrà in modo graduale, così come quello di Benjamin Pavard. La stagione è lunga, le partite tante e ci sarà spazio per tutti. Nessun allarme.