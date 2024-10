Frattesi ci prende gusto: dall’Inter all’Italia per non spezzare la continuità!

Davide Frattesi sembra stia riuscendo a ritagliarsi il suo spazio con l’Inter. Gli impegni di Nations League con l’Italia consolidano un dato in crescita nelle ultime settimane.

TRANCHE POSITIVA – Il suo utilizzo nell’Inter è stato – ed è tutt’ora – uno degli argomenti più dibattuti a partire dalla scorsa stagione. La freschezza e la bravura nel sapersi mettere in mostra, molto spesso sfruttando i pochi minuti a disposizione, ha reso Davide Frattesi l’idolo di molti tifosi nerazzurri e l’oggetto delle critiche nei riguardi di Simone Inzaghi. Nelle gerarchie consolidate dell’allenatore piacentino il centrocampista italiano è un gradino – seppur piccolo – sotto a Nicolò Barella. Proprio l’infortunio di quest’ultimo e le consuete rotazione del mister, però, nell’ultimo periodo hanno consentito a Frattesi di salire in cattedra nell’Inter. La pausa delle Nazionali, attualmente in corso, non spezza l’ultima tranche di titolarità dell’ex Sassuolo ma, anzi, gli permette di consolidarla.

Frattesi sale in cattedra, dopo l’Inter anche l’Italia!

AUMENTA – Nelle ultime settimane i tifosi dell’Inter hanno potuto vedere all’opera Davide Frattesi dal primo minuto. Per il centrocampista italiano sono arrivate addirittura due titolarità consecutive in campionato, quella in casa dell’Udinese e l’ultima in casa contro il Torino. Nel mezzo l’iniziale panchina in Champions League nella sfida contro lo Stella Rossa a San Siro, dove poi ha assaggiato il campo nell’ultima mezz’ora. Il minutaggio di Frattesi, dunque, si è alzato di gran lunga e continuerà a farlo anche grazie alla Nazionale. Domani l’Italia tornerà in campo per la sfida di Nations League contro il Belgio e anche in questo caso il centrocampista è destinato ad esserci sin da subito. Nelle scelte di formazione del CT Luciano Spalletti, infatti, c’è Frattesi, e non è l’unico che dovrebbe rappresentare l’Inter azzurra.