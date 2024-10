Frattesi per la conferma in Inter-Torino. Una nuova centralità

Davide Frattesi sabato sera in Inter-Torino sarà ancora titolare. Sostituirà Nicolò Barella infortunato e dovrà confermare la sua nuova centralità.

CONFERMATO – Davide Frattesi sarà confermato dal primo minuto nella partita di sabato sera alle ore 20.45 tra Inter e Torino. Prima della sosta la squadra nerazzurra cerca la quarta vittoria in campionato per non perdere terreno da Napoli, Juventus e Milan. L’ostacolo toro non è il più semplice in questo momento, Simone Inzaghi farà utilizzo dei suoi migliori giocatori. Tra questi non mancherà Frattesi, che avrà un compito importante: confermare la sua nuova centralità, soprattutto sotto un punto di vista.

Frattesi protagonista insolito dell’Inter! La nuova versione

CENTRALITÀ – La partita di Frattesi contro l’Udinese ha dato un messaggio molto chiaro. La nuova centralità riguarda proprio il coinvolgimento del centrocampista nella manovra, ossia ciò che Inzaghi tanto gli ha chiesto nel corso del tempo. I 44 palloni toccati sono l’opposto rispetto ai 7 del derby perso con il Milan, così come l’unico passaggio chiave, ma spettacolare, per Lautaro Martinez nel secondo tempo. I 28 passaggi completati su 30 e i numerosi recuperi di palla danno un’idea dell’impatto di Frattesi al BlueEnergy Stadium, dove finalmente si è vista la versione migliore dell’ex Sassuolo. I 4 tiri verso la porta, con un gol all’attivo, sono solo la sua caratteristica principale. E da tutto questo Davide dovrà ripartire in Inter-Torino per convincere Inzaghi a dargli più spazio.