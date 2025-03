Frattesi, ora l’occasione giusta per rilanciarsi! Fase cruciale per l’Inter

Davide Frattesi può entrare in una nuova fase del suo rapporto con l’Inter. Dopo mesi difficili, da ultima scelta, ora ha l’occasione di rilanciarsi e mostrare il suo potenziale in campo.

OCCASIONE IN CAMPO – A volte basta poco per cambiare una situazione diventata scomoda. Una definizione che ben si adatta agli ultimi mesi di Frattesi all’Inter. Il centrocampista infatti ha fatto parlare di sé più per il mercato che per il rendimento in campo. Evidentemente distratto dalle voci e dal lavoro del suo agente, ha perso posizioni nelle gerarchie di Inzaghi. Giocando poco e incidendo ancora meno, con la sola eccezione di Lecce-Inter. Adesso però c’è un’occasione da cogliere. Perché le circostanze lo rilanciano.

TRE PER DUE POSTI – Come dicevamo a volte basta poco. Questo poco è l’infortunio di Zielinski. Un problema serio, che assottiglia le opzioni a centrocampo di Inzaghi. I centrocampisti da sei passano a cinque. E in particolare per il ruolo di interno ci sono tre giocatori per due posti. Mkhitaryan, Barella e Frattesi si divideranno i minuti. Due titolari e un cambio. Spazio per tutti. Quindi ecco servita l’occasione.

DIMOSTRARE IL LIVELLO – Frattesi nelle prossime partite avrà spazio. Anche da titolare. Avrà quella continuità che da novembre non ha più avuto. Qualunque sia il suo futuro in sede di mercato, questo è il momento per l’ex Sassuolo di tornare mentalmente concentrato sul qui e ora. Sull’Inter. Questa è l’occasione di dimostrarsi un giocatore di un certo livello. Che in una grande squadra può far parte delle rotazioni ed essere importante. Non l’ultima ruota del carro. L’occasione è adesso. E vista la situazione è facile sia l’ultima.