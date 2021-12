Frattesi oggetto dei desideri dell’Inter: come si adatterebbe in nerazzurro?

Frattesi è un giocatore che piace molto all’Inter. In attesa di sviluppi di mercato, vediamo come il centrocampista del Sassuolo giocherebbe in nerazzurro.

GIOIELLO AMBITO – Davide Frattesi non ha ancora venti presenze in Serie A, eppure il suo nome è sul taccuino di tutte le big italiane. In quello dell’Inter è addirittura al primo posto, per certi versi: il centrocampista del Sassuolo piace molto a Giuseppe Marotta, che sta studiando come acquistarlo. Del resto non è certo un nome nuovo del calcio italiano, avendo anche 110 presenze e 13 gol in tre stagioni di Serie B. In attesa di capire come l’Inter potrebbe acquisirne il cartellino (non prima dell’estate, in ogni caso), vediamo come si inserirebbe nel modulo nerazzurro.

ALTRO MOTORINO – Come dicevamo, Frattesi non è arrivato in Serie A all’improvviso, bensì dopo una gavetta consolidata in Serie B. Titolare inamovibile già ad Ascoli a 19 anni, con Empoli e poi Monza ha trovato anche la via della rete. E dopo un girone di Serie A è già a quota 4 gol, sintomo che la produzione offensiva è presente nel suo bagaglio. Ma non fermiamoci ai semplici numeri, perché non bastano per valutare il profilo del centrocampista 22enne. Analizziamo piuttosto la sua posizione in campo:

Come si può agilmente vedere dalla sua heatmap stagionale (presa da SofaScore), Frattesi è un motorino del centrocampo neroverde. Copre benissimo l’intera fascia destra del campo, agevolando la catena tra difesa e attacco, ma non solo. Infatti non disdegna di alzarsi e di abbassarsi, anche accentrandosi, per supportare la manovra in entrambe le fasi. E provando ad associarlo all’Inter, viene facile sovrapporre il suo profilo con un nome ben noto. Esatto, quello di Nicolò Barella.

INVESTIMENTO FUTURIBILE – Frattesi ha caratteristiche molto simili a quelle dell’attuale 23 nerazzurro, ed è forse anche per questo che Marotta lo brama così tanto. Avendo poi due anni in meno, e un fisico pressoché inossidabile (zero gare saltate per infortunio finora, in carriera!), è lecito attendersi una valutazione elevata da parte del Sassuolo. Tuttavia Marotta conta che i buoni rapporti tra l’Inter e gli emiliani possano agevolare la trattativa. In vista dell’estate l’Inter potrebbe poi considerare di effettuare un esborso importante, piazzando un colpo fotocopia di quello che portò Barella in nerazzurro. In sintesi, al di là delle valutazioni economiche, il profilo di Frattesi sembra perfetto per il centrocampo dell’Inter.