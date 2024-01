Frattesi, numeri migliori da subentrato: Inter-Verona conferma

Uno dei temi più caldi di questa stagione in casa nerazzurra è la gestione di Davide Frattesi, spesso utilizzato come subentrante che non come titolare. Inter-Verona conferma i suoi numeri migliori dopo l’ingresso dalla panchina.

NUMERI – Davide Frattesi o Henrikh Mkhitaryan? Questa è una delle grosse domande che da inizio stagione tiene banco tra i tifosi dell’Inter. Non per Simone Inzaghi, che ha preso fin da subito la sua scelta, con l’armeno titolare in campionato e l’italiano in Champions League. E, fin qui, ha avuto ragione lui. Prendendo in considerazione i numeri di Davide Frattesi, sembra in effetti aver fatto meglio quando subentrato dalla panchina, che non da titolare. Nelle sei gare disputate dal 1′ (4 in Champions League, 1 in campionato contro l’Empoli e 1 in Coppa Italia), l’ex Sassuolo ha trovato un solo gol. Due, invece, le reti messe a referto in campionato, entrambe da subentrato: contro il Milan e quella fondamentale per la vittoria in Inter-Verona. Numeri ancora provvisori, naturalmente. Ma che per ora sottolineano la grande utilità di Frattesi dalla panchina, anche per risolvere gare – come quella di sabato – complicate.