Frattesi nella sua miglior versione: l’Inter ha ora una certezza

Davide Frattesi continua nel suo percorso di crescita verso la piena affermazione nel calcio internazionale: l’Inter ne è consapevole e sta agendo di conseguenza.

MATURAZIONE – Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter è l’uomo in più dell’Italia di Luciano Spalletti, come dimostrato dalla rete siglata contro Israele nel 4-1 del Bluenergy Stadium. Il calciatore nerazzurro sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto con una frequenza che non sarebbe banale neppure per un giocatore che di professione dovesse fare l’attaccante. Non è un caso, quindi, che in un centrocampo composto da calciatori maggiormente avvezzi alla fase difensiva come Samuele Ricci e Sandro Tonali, il classe 1999 si sia ritagliato il suo spazio da titolare a suon di prestazioni e tabellini timbrati.

Frattesi, lnzaghi ha capito come facilitarne la crescita all’Inter

IL PROGETTO – Con la maglia dell’Inter, Frattesi sta vedendo crescere minutaggio e fiducia in lui riposta dal tecnico Simone Inzaghi e dalla dirigenza tutta. Se è vero che nelle ultime partite la sua titolarità sia derivata dall’assenza per infortunio di Nicolò Barella, è altrettanto vero che il peso specifico dell’italiano all’interno della rosa nerazzurra abbia radici più ampie. La volontà dell’allenatore piacentino di effettuare rotazioni più corpose rispetto a quanto visto nella scorsa stagione è una chiave con cui leggere la mutata realtà.

NUOVA VESTE – Oltre a tale elemento, però, degno di nota è anche il progresso che Frattesi ha dimostrato dal punto di vista del gioco. Il calciatore italiano partecipa maggiormente alla costruzione dell’azione offensiva dei nerazzurri, dando prova di qualità finora non esplorate nella loro interezza. L’Inter è ormai consapevole di avere tra le mani un patrimonio sul quale lavorare per far emergere tali doti in tutta la loro sostanza.