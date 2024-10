Frattesi, la musica è cambiata con l’Inter! Minuti e fiducia da Inzaghi

Davide Frattesi sta ricevendo fiducia da Simone Inzaghi, la musica è totalmente cambiata. Il calciatore dell’Inter continua ad avere minuti, le differenze rispetto allo scorso anno sono evidenti.

PROTAGONISTA – Davide Frattesi sta vivendo una stagione di tutt’altro livello rispetto allo scorso anno. Non tanto per la partecipazione in termini di gol e assist, quanto per i minuti che sta ricevendo da Simone Inzaghi. Ha iniziato 3 partite su 8 di campionato, anche se in quella di Roma si può reputare la sua come una gara da titolare. È entrato al 12′ del primo tempo del match e giocato più di 80 minuti. In Champions League è solo entrato a partita in corso, ma ha fatto più di mezz’ora nei due impegni contro Manchester City e Stella Rossa.

Frattesi, le statistiche tra stagione 2023/2024 e 2024/2025

QUALITÀ – Frattesi per ora ha segnato solo un gol, ma ha creato tantissimo per i compagni. La qualità nei suoi tocchi è notevolmente migliorata, gli esempi sono il passaggio di sinistro per Lautaro Martinez nel secondo tempo di Udinese-Inter e l’imbucata a Roma per Marcus Thuram sempre nella ripresa. Subito dopo lo 0-1 il centrocampista ha trovato in area di rigore il compagno francese, che poi ha servito Federico Dimarco fermato a porta vuota da Zeki Celik. Tra l’altro il gol decisivo nasce da un suo recupero precedente poi alla corsa di 60 metri e al cross in mezzo per il capitano nerazzurro.

DIFFERENZE – Lo scorso anno Inzaghi non ha dato la stessa fiducia a Frattesi. Nelle 38 partite di campionato l’ex Sassuolo ne ha giocate 32, ma solo 6 da titolare. Quest’anno siamo già alla metà, se non di più contando anche Roma. La media dei minuti in campo in Serie A adesso è di 54 minuti, nell’anno dello Scudetto era circa sui 30. Gli infortuni come quello di Nicolò Barella lo hanno aiutato, ma di certo le prestazioni hanno permesso a Frattesi di essere sempre più protagonista dell’Inter.