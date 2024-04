Frattesi mister efficienza: dati paradossali in Inter-Cagliari

Davide Frattesi entra nel secondo tempo di Inter-Cagliari (2-2), incidendo subito sull’andamento della partita. Con una prestazione dai numeri quasi paradossali.

ANCORA RIMANDATO – Davide Frattesi era uno tra i più attesi alla vigilia di Inter-Cagliari. In molti si aspettavano di vederlo titolare, quasi come premio dopo il gol-vittoria a Udine. E invece Simone Inzaghi sceglie ancora una volta Henrikh Mkhitaryan dal 1′, nonostante fosse diffidato, tenendo il numero 16 pronto a subentrare per portare verticalità nella manovra. Cosa che succede al 64′, pochi secondi prima dell’1-1. Ed è proprio Frattesi a rendersi protagonista del successivo sorpasso.

MASSIMA RESA – Appena entrato in campo, Frattesi si scambia la posizione col capitano Nicolò Barella, schierandosi sul centro-destra della mediana dell’Inter. E inizia a giocare quasi sulla linea degli attaccanti, pronto a scardinare la difesa del Cagliari con la sua maestria negli inserimenti. Cosa che avviene intorno al 72′, quando è da uno spunto proprio di Frattesi, su cross di Barella, che nasce il rigore del 2-1. In generale, nei 31′ di Inter-Cagliari Frattesi arriva 2 volte al tiro, toccando appena 6 palloni in tutta la sua partita. Senza piazzare nessun passaggio, come si può vedere dal report ufficiale della Lega Serie A. Il numero 16 entra in campo con il solo obiettivo di stressare l’assedio all’area dei sardi, provando a replicare il finale di Udinese-Inter di lunedì. Ci riesce, ma non con lo stesso grado di successo.