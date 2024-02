Frattesi mette lo zampino anche in Inter-Atletico Madrid: che risorsa

Davide Frattesi ha messo lo zampino anche in Inter-Atletico Madrid. Il centrocampista, entrato benissimo nel corso della ripresa, si è dimostrato ancora una volta una risorsa fondamentale

ZAMPINO – Frattesi ha lasciato il segno anche in Inter-Atletico Madrid. Il centrocampista, al rientro dall’infortunio, è entrato nel corso del secondo tempo per uno spento Mkhitaryan ed ha subito fatto vedere la sua presenza in campo: suo il tocco, sull’errore di Reinildo, che spalanca il campo a Lautaro Martinez nell’azione del gol decisivo di Arnautovic. Un segnale di quanto, il centrocampista, pur giocando meno rispetto alle attese sia comunque una risorsa fondamentale per Inzaghi e per la squadra.

OCCASIONE – Nell’ottica delle rotazioni, che Inzaghi ha sempre fatto in concomitanza con le coppe, Frattesi potrebbe partire titolare domenica contro il Lecce. A rafforzare l’ipotesi c’è anche l’ultima performance di Mkhitaryan, con l’armeno che è apparso poco lucido. Il tecnico potrebbe concedergli un turno di riposo per lasciare campo a Frattesi che, come sempre, vorrà lasciare il suo “zampino”.