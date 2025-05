Frattesi e una mentalità da battaglia. All’Inter brilla la sua unicità!

Davide Frattesi è l’attaccante in più di quest’Inter. Le sue qualità in fase avanzata e la mentalità da vincente che mostra nei palcoscenici più importanti incidono sull’orientamento dei nerazzurri in sede di mercato.

ENNESIMA VOLTA – Davide Frattesi è più di un centrocampista per l’Inter di Simone Inzaghi. La sua capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto lo rende infatti l’uomo in più dei nerazzurri in fase offensiva. Non è un caso che, quando arriva il momento di attingere alla panchina per cercare una soluzione valida in vista del forcing finale, il tecnico piacentino non ha mai dubbi. E il fatto di essere stato spesso ripagato dal proprio centrocampista, nel corso di queste due ultime stagioni, non fa che confermare le sue convinzioni.

Frattesi sempre decisivo. L’Inter deve ora ragionare sul futuro

L’IMPATTO – Nello scorso anno il calciatore nerazzurro era stato determinante nei successi contro Verona e Udinese, con il primo che ha rappresentato un crocevia verso la vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’Inter. Quest’anno, Frattesi si è reso protagonista del passaggio a uno step superiore, come si evince dal suo rendimento in Champions League. Il calciatore romano ha regalato i due successi contro Bayern Monaco, fuoricasa, e Barcellona, a San Siro. E lo ha fatto mostrando sia le sue qualità negli inserimenti sia la sua straordinaria forza mentale. Una mentalità da battaglia che lo rende unico nel suo genere.

IL FUTURO – L’Inter, al termine degli impegni stagionali in Italia e in Europa, dovrà decidere il da farsi sul fronte Frattesi. Il calciatore italiano ha chiesto la cessione, a gennaio, a causa dello scarso minutaggio in maglia nerazzurra. I meneghini, nella finestra invernale, hanno mostrato la propria apertura a cederlo, ma solo in presenza di offerte superiori ai 40 milioni di euro. Dopo le sue prestazioni in Champions League, è lecito porsi due domande: L’Inter è ancora disposta a cederlo? In caso affermativo, la cifra richiesta alle potenziali acquirenti è ora superiore a quella pretesa a gennaio? La sensazione è che la dirigenza nerazzurra possa sfruttare l’impatto da vincente di Frattesi, in contesti internazionalmente rilevanti, per assumere una posizione di forza in sede negoziale. Senza escludere minimamente l’ipotesi di continuare a scrivere pagine di storia insieme.