Frattesi l’unica nota stonata di un’Inter perfetta! Una sensazione

Davide Frattesi rappresenta ad oggi probabilmente l’unica nota stonata di un’Inter che si avvicina alla perfezione. C’è una sensazione che si fa ancor più concreta prima della Supercoppa Italiana.

QUESTIONE – Davide Frattesi sembra in questo momento l’unica nota stonata di un’Inter che sa solo vincere in campionato. Una sconfitta in Serie A, quella con il Milan a settembre, poi un percorso netto che ha portato i nerazzurri virtualmente al primo posto con la partita in meno con la Fiorentina. 40 punti, -1 da Atalanta e Napoli e il fiato sempre sul collo delle avversarie. Tra questi numeri c’è però una questione da risolvere ed è quella di Frattesi, che nelle ultime settimane ha visto il campo pochissimo. È vero che il minutaggio è aumentato rispetto allo scorso anno, ma non si notano miglioramenti per quanto riguarda le richieste di Simone Inzaghi.

Frattesi, dubbi sul futuro all’Inter! Diversi problemi

MINUTAGGIO – Frattesi ha già quattro partite da titolare a fine dicembre, l’anno scorso ne ha fatte appena sei in campionato. Ha tre gol all’attivo e un assist, ma non è ciò che preoccupa viste le sue caratteristiche. Tecnicamente, nelle fasi di possesso e non, ma anche nella proposta di gioco, Frattesi fatica a conquistare Inzaghi. La prova è palese nelle ultime due gare, perché al posto di Nicolò Barella è sempre entrato Piotr Zielinski nonostante il polacco non ami quella zona di campo. L’ex Napoli sembra aver superato Frattesi nelle gerarchie. L’italiano invece è tornato indietro, diventando il quinto centrocampista del reparto.

DOMANDA – Tutto ciò porta ad una domanda, che nei prossimi mesi potrà trovare la sua definitiva risposta. Davide Frattesi è veramente un giocatore per Simone Inzaghi e l’Inter? Per ora la prima metà di stagione è una sentenza, la speranza è che ci sia un cambiamento radicale da gennaio in poi. Gennaio inoltre è il mese in cui lo scorso anno il centrocampista ha trovato due gol importantissimi: quello con la Lazio in Supercoppa Italiana e quello con il Verona decisivo per i tre punti al 95′.