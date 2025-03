Frattesi, l’Udinese ma non solo: risorsa indispensabile per Inzaghi

Da Inter-Udinese parte un periodo molto importante per Frattesi. Dopo tante chiacchiere, ora più che mai è la sua occasione di dimostrare in campo.

MOMENTO DECISIVO – Da Inter-Udinese Frattesi sarà un elemento indispensabile per Inzaghi. Dopo le tante chiacchiere e forse le tante incomprensioni, ora più che mai l’ex Sassuolo si candida ad avere quel ruolo da protagonista che tanto vuole. I conti infatti si fanno in fretta. Per i nerazzurri aprile sarà vissuto senza sosta. E quindi nelle rotazioni il sogno di mercato della Roma avrà le sue occasioni.

ROTAZIONI CORTE – In primo luogo va considerato che l’infortunio di Zielinski priva Inzaghi di un’opzione per gli interni di centrocampo. Il che significa che il tecnico ha a disposizione tre giocatori per due ruoli. Chi non gioca titolare insomma dovrà per forza subentrare come cambio. E di partita in partita le occasioni di giocare ci saranno per tutti. Mai Frattesi ha avuto un periodo così favorevole sulla carta. Serve però concretizzare con le prestazioni.

OCCASIONE IN CAMPO – Frattesi infatti, al di là delle lamentele fatte trapelare, è spesso mancato nei fatti. In campo si è visto troppo poco rispetto alle aspettative di crescita. Ora a tutti serve un salto di qualità. L’ex Sassuolo servirà, sia da titolare che da alternativa, in partite di grande peso. L’occasione migliore per dimostrare il proprio valore è adesso. Frattesi riuscirà stavolta a far parlare il campo?