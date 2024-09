Frattesi in Israele-Italia come nell’Inter: stessa storia, stessi ‘posti’

Davide Frattesi risulta decisivo anche in Israele-Italia (1-2), seconda giornata della Nations League 2024/25, dove segna il gol del vantaggio. Il centrocampista dell’Inter è tra i migliori in campo con una prestazione su misura per le sue caratteristiche.

SEMPRE LUI – Davide Frattesi conferma il suo splendido legame con la maglia della Nazionale. Dopo il gol dell’1-2 contro la Francia, il centrocampista dell’Inter segna anche in Israele-Italia. In un’azione a tinte esclusivamente nerazzurre, con l’assist che parte dal mancino accademico di Federico Dimarco. Per il numero 16 sono quindi 6 i gol in azzurro sotto la guida di Luciano Spalletti, nessuno come lui in questi due anni. E la seconda rete consecutiva di Frattesi porta molti tifosi dell’Inter (e non solo) a chiedersi nuovamente perché giochi così poco con Simone Inzaghi. Eppure anche la prestazione di ieri conferma che tipo di giocatore sia Frattesi.

NESSUNA NOVITÀ – Rispetto alla sfida con la Francia, contro Israele Frattesi rimane in campo dall’inizio alla fine. Rassicurando quindi i tifosi dell’Inter dopo il problema fisico di venerdì. E chiude la partita con 50 tocchi in totale (fonte: Whoscored), una sorta di picco per lui. Appena cinque in meno di Sandro Tonali, l’altra mezzala nella mediana azzurra. Ma quando si parla di Frattesi, è fondamentale andare a vedere dove si concretizzano quei tocchi. Lo possiamo vedere grazie alla mappa fornita da Whoscored:

Frattesi si muove lungo tutta la catena destra dell’Italia, come si può osservare facilmente. Tuttavia il suo dinamismo lo porta a non fossilizzarsi in una zona specifica. Anzi, il numero 16 sembra giocare sempre seguendo il principio del “dai e vai”. Toccando il pallone per un compagno per poi spostarsi subito per ricevere il passaggio di ritorno. E anche stavolta sembra essere l’acceleratore della manovra dell’Italia, l’uomo che più di tutti rende ancor più verticale la risalita del campo. Esattamente come avviene quando indossa la maglia dell’Inter. Non a caso 50 tocchi producono appena 27 passaggi (al 79% di precisione). Tuttavia la prestazione di Frattesi è completa anche in fase di copertura: recupera 3 palloni, vincendo 5 contrasti su 6. Numeri che confermano il valore di Frattesi, ed anche il suo ruolo. Nell’Italia e nell’Inter.