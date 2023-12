Frattesi, ruolo chiarito da Inzaghi alla vigilia di Inter-Real Sociedad

Alla vigilia di Inter-Real Sociedad di Champions League (domani alle 21.00), Simone Inzaghi fa chiarezza sul ruolo di Davide Frattesi.

CONFERMA INIZIALE – Con ogni probabilità, Davide Frattesi partirà dal primo minuto in Inter-Real Sociedad, ultima gara del gruppo D di Champions League in programma domani sera alle 21. A confermarlo è Simone Inzaghi già nei primissimi secondi della conferenza stampa odierna. Il numero 16 nerazzurro viene dal riposo completo contro l’Udinese, e col senno di poi appare sempre più una scelta chiara in vista dell’impegno di domani. Tuttavia, Inzaghi chiarisce dove potrà (e dove non potrà) giocare il centrocampista ex Sassuolo.

Dove può giocare Frattesi nell’Inter

RUOLO CHIARO – Nei giorni precedenti a Inter-Udinese si era diffusa la suggestione di vedere Frattesi come esterno destro di centrocampo. Uno spunto motivato esclusivamente dall’indisponibilità di Denzel Dumfries e dalla condizione non ottimale di Juan Cuadrado. Tuttavia Inzaghi stesso ha liberato il campo da ogni dubbio, proprio parlando di Inter-Real Sociedad. E ribadendo come, in questo momento, le opzioni a destra siano le tre più scontate. Con Cuadrado impiegabile come quinto a destra, Yann Bisseck terzino destro e Matteo Darmian jolly in grado di adattarsi a più ruoli (qui le sue parole in conferenza stampa).