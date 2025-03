Frattesi, Inter-Udinese per lasciare il segno. Una soluzione!

Davide Frattesi non dovrebbe partire dal primo minuto della sfida tra Inter e Udinese, valida per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025. Nonostante ciò, è possibile che l’italiano trovi uno spazio non secondario contro i friulani.

IL PUNTO – Davide Frattesi si candida a rivestire un ruolo importante nel match che l’Inter disputerà contro l’Udinese domani 30 marzo allo Stadio San Siro. Per l’occasione, il calciatore romano dovrebbe iniziare l’incontro dalla panchina, consapevole del fatto che Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan dovrebbero essere i preferiti per affiancare Hakan Calhanoglu nel centrocampo dei nerazzurri. A partita in corso, però, l’italiano potrebbe incidere come solo le sue caratteristiche gli consentono di fare. Inserendosi in maniera efficace in fase offensiva, Frattesi può replicare le due reti messe a segno negli ultimi incontri disputati contro i friulani, garantendo un apporto di rilievo in vista del raggiungimento dell’obiettivo finale da parte della sua squadra.

Frattesi, Inter-Udinese non cancellerà una realtà: lo scenario

FUTURO DELINEATO – Ciò non cambia che le strade di Frattesi e dell’Inter sono destinate a separarsi in estate. L’italiano, infatti, intende giocare di più per potersi mettere in mostra in chiave Nazionale. L’Inter, consapevole di non potergli garantire un minutaggio adeguato, è disposta ad accontentarlo. La presentazione di un’offerta pari a 30-35 milioni di euro, proveniente da un club italiano che sia di gradimento di Frattesi, potrà rappresentare la base per definire il trasferimento del classe 2000 nella sessione estiva di mercato. Con l’Inter che sarà poi pronta a intervenire nuovamente sul mercato per regalare al mister Simone Inzaghi quanto da lui richiesto per puntellare la sua rosa in vista della prossima annata.