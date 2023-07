Frattesi sempre più vicino all’Inter! Diversi punti in comune con Thuram

Davide Frattesi si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter (qui i dettagli). Arriverà dopo Marcus Thuram, con cui ha diversi punti in comune.

PROSSIMO ACQUISTO – Dopo una lunghissima telenovela, Davide Frattesi è ormai prossimo alla firma con l’Inter. Il centrocampista proveniente dal Sassuolo sarà il secondo acquisto di questa sessione estiva dopo l’ingaggio di Marcus Thuram a parametro zero. E proprio con l’attaccante francese ci sono diversi elementi in comune per Frattesi. A partire dalla carta d’identità.

NUOVA LINEA – A centrocampo l’Inter ha perso Marcelo Brozovic (classe 1992) e Roberto Gagliardini (1994). In attacco invece ha salutato Edin Dzeko (1986), in attesa della conferma di Romelu Lukaku (1993). E gli innesti di Frattesi (classe 1999) e Thuram (1997) indubbiamente abbassano l’età media della rosa dell’Inter. Che l’hanno scorso aveva il triste primato di essere la più anziana della Serie A. I due giocatori – assieme al difensore Yann Bisseck (classe 2000) – sono così gli apripista del ricambio generazionale che il club nerazzurro ha posticipato nelle ultime stagioni. E anche il peso in rosa li accomuna.

POSTO NON GARANTITO – Frattesi e Thuram arrivano all’Inter senza alcuna certezza di essere titolari fissi. Sicuramente il centrocampista è più avvantaggiato, giocandosi il posto con Henrikh Mkhitaryan. La cui carta d’identità recita 34 alla voce “anni”, pertanto avrà necessariamente bisogno quantomeno di rifiatare. Per quanto riguarda l’attaccante francese, molto dipenderà dalla permanenza/ritorno di Lukaku. Se la trattativa tra Inter e Chelsea dovesse arenarsi, lo status di Tikus cambierebbe drasticamente. Ma non è solo il futuro ad accomunare i due nuovi acquisti nerazzurri.

CRESCITA COSTANTE – Anche Frattesi, come Thuram, arriva all’Inter dopo la miglior stagione della sua carriera al massimo livello di un campionato nazionale. L’attaccante figlio d’arte viene da 16 gol nell’ultima annata col Borussia Monchengladbach. Mentre il centrocampista arriva in nerazzurro con 7 gol all’attivo in 37 presenze nell’ultima stagione, di cui due proprio contro l’Inter. Un netto miglioramento per Frattesi, rispetto alle 4 reti della stagione precedente (la prima in assoluto in Serie A, sempre a Sassuolo). Certo, l’ormai ex neroverde aveva segnato di più nel 2020/21, all’ultimo anno in Serie B col Monza. Ma in quell’occasione servirono 41 presenze per segnare 8 reti. In ogni caso, per Frattesi e per Thuram l’Inter rappresenta uno step di crescita meritato ma cruciale.