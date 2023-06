Frattesi aspetta l’Inter e intanto cambia già status per i nerazzurri

Davide Frattesi è in attesa della chiusura della trattativa tra Inter e Sassuolo. Intanto il suo ipotetico status nella rosa nerazzurra è già cambiato.

ULTIMI DETTAGLI – L’Inter si appresta a salutare Marcelo Brozovic, sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Al-Nassr (qui i dettagli dell’offerta). E la cessione di uno dei capitani nerazzurri facilita sicuramente la trattativa in corso tra Inter e Sassuolo per Davide Frattesi. Il centrocampista neroverde ha già dichiarato la sua preferenza per i colori nerazzurri. Tuttavia l’inserimento del Milan dei giorni scorsi rischia di complicare leggermente i piani dell’Inter. Il prezzo della mezzala italiana potrebbe infatti salire a 40 milioni di euro, cifra che i rossoneri sarebbero disposti a investire dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. L’Inter confida nell’accordo già in essere con Frattesi e nei buoni rapporti col Sassuolo per chiudere quanto prima. Nel frattempo, proprio Frattesi rischia di vedere già cambiato il suo status nella rosa nerazzurra.

CAMBIO STATUS – Fino a prima della cessione di Brozovic, l’eventuale arrivo di Frattesi all’Inter suscitava più di qualche perplessità. Il centrocampo sembrava infatti il reparto nerazzurro meno bisognoso di interventi sul mercato, perlomeno rispetto ad attacco e difesa. L’ipotetico inserimento del neroverde sembrava quindi poco comprensibile, soprattutto visti i pochi minuti a disposizione. Il prossimo addio di Brozovic rischia invece di stravolgere le gerarchie in mediana. E di rendere l’acquisto di Frattesi il più impellente possibile. Perché con la partenza del croato il regista titolare diventerà con ogni probabilità Hakan Calhanoglu. E quindi serviranno forze fresche sul centro-sinistra (il centro-destra è proprietà di Nicolò Barella), dove rimane il veterano Henrikh Mkhitaryan (prossimo ai 35 anni). Anzi, l’Inter dovrà cercare un’altra mezzala sul mercato, così da mantenere sei possibili soluzioni per la mediana. Com’era lecito pensare quindi, la cessione di Brozovic facilita e anzi accelera la trattativa per Frattesi.