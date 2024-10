Frattesi in Roma-Inter riesce a massimizzare ogni tocco di palla

Frattesi è stato protagonista di Roma-Inter, pur non entrando nel tabellino. Il centrocampista infatti coi suoi strappi ha dato linfa alla fase offensiva nerazzurra.

PROTAGONISTA – Roma-Inter ha visto tra i suoi protagonisti anche Davide Frattesi. Il centrocampista è partito dalla panchina, ma dopo appena 12 minuti è dovuto entrare al posto dell’infortunato Calhanoglu. E il suo apporto è stato decisamente particolare.

CENTROCAMPISTA ATIPICO – Frattesi come detto ha giocato quasi tutta la partita. Nei suoi 85 minuti però ha toccato appena 19 palloni. Questa è la grafica che li mostra, presa da Whoscored:

L’Inter in generale ha tenuto meno il possesso della palla rispetto alle abitudini. E questo si riflette sui tocchi di palla dei giocatori. Ma rispetto all’ex Sassuolo hanno toccato meno palloni solo Correa, Bisseck, Dumfries e Calhanoglu. E nessuno di loro ha giocato più di 23 minuti. Frattesi insomma ha decisamente faticato a entrare nel gioco. Ma come si vede dalla grafica i suoi tocchi sono stati spesso avanzati, specie per una squadra col baricentro basso. I suoi continui movimenti senza palla ne hanno fatto una sorta di punta aggiunta. E pur giocando poco, ha saputo dare qualità nelle giocate.

FATTORE OFFENSIVO – Frattesi non è entrato nel tabellino della gara. Però l’azione del gol di Lautaro Martinez nasce da una sua transizione palla al piede. Non l’unica, perché così ha messo insieme altre azioni pericolose, che hanno portato alle conclusioni di Dumfries e Thuram. Il romano insomma è stato fondamentale per dare peso alla fase offensiva dell’Inter, che orfana di Calhanoglu aveva perso la sua regia generale. Gli strappi di Frattesi hanno creato gioco, aiutando tutta la squadra.