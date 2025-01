Frattesi in questo momento ha la testa per giocare nell’Inter?

Frattesi è in un momento delicato. La sua volontà di avere più spazio infatti rischia di avere ripercussioni negative. Come lo gestirà Inzaghi in questo periodo?

SITUAZIONE DELICATA – La situazione Frattesi tiene banco da ormai qualche giorno in casa Inter. Il giocatore ha fatto filtrare il suo malumore per il minutaggio avuto fino a questo momento, e ciò ha portato a ipotizzare una cessione addirittura nel mercato di gennaio. Un caso reale, tanto che ha portato l’Inter a fare il prezzo per il suo giocatore. Un modo per fissare un punto e portare i potenziali interessati allo scoperto, Che infatti sono usciti, e hanno iniziato a parlare. In tutto questo però l’Inter deve anche giocare. E pure tanto. Viene quindi da interrogarsi sulla condizione del giocatore.

RISORSA DELLA ROSA – Malgrado le lamentele infatti Frattesi è il quarto centrocampista per minutaggio. Un elemento che, per quanto non sia al livello degli intoccabili tre titolari, è importante per Inzaghi. E quindi da considerare nelle rotazioni dell’immediato futuro. Come dimostrano le due presenze nelle due partite di Supercoppa, per quanto di pochi minuti. Ma l’ex Sassuolo è nelle condizioni mentali di giocare con la maglia nerazzurra?

QUESTIONE DI TESTA

TESTA ALTROVE? – Viste le voci degli ultimi giorni è facile immaginare un Frattesi non concentrato al 100% sul suo lavoro, sulla quotidianità dell’Inter. Anche inconsciamente un elemento demotivato perde qualcosa a livello di applicazione, a partire dagli allenamenti. E questo inevitabilmente lo penalizza poi sul campo. Specialmente un giocatore come lui, che fa dell’intensità e dei movimenti il cuore del suo gioco. Inzaghi quindi può veramente contare sul suo contributo?

COME GESTIRLO? – La questione è spinosa. Già sul suo ingresso nella partita col Milan si leggono diverse dietrologie, che parlano appunto di un giocatore distratto se non proprio svogliato. Inadeguato quindi al contesto agonistico. Come gestirlo quindi nelle prossime gare? Il mercato sarà ancora aperto per tre settimane. E Frattesi a quanto pare spererà fino all’ultimo di andarsene. Inzaghi proverà a recuperarlo coi fatti mandandolo in campo, magari anche da titolare? E lui saprà rispondere? Metterà in campo la rabbia cercando di dimostrare qualcosa o si abbandonerà? Che versione del giocatore vedremo? Il problema è rilevante. Il campo parlerà.