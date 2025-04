Frattesi, in Inter-Roma contro il passato e il… futuro? Partita speciale

Davide Frattesi affronta domani il suo passato e forse il futuro. In Inter-Roma sarà titolare e avrà un compito importantissimo per Simone Inzaghi.

PASSATO – Davide Frattesi sarà titolare in Inter-Roma e sarà affiancato da Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Sostituirà lo squalificato Henrikh Mkhitaryan e avrà perciò enormi responsabilità nel ruolo di mezzala destra del centrocampo. Il calciatore affronterà il suo passato soprattutto, perché è difficile dimenticare la sua esperienza a Roma. Prima alla Lazio nel Settore Giovanile, poi proprio alla Roma dove ha giocato un campionato Under-17 e due stagioni con la Primavera. Nel 2017 fu ceduto al Sassuolo nello scambio con Gregoire Defrel e dal club nero-verde l’Inter acquistò quasi due anni fa il giocatore.

Frattesi tra le difficoltà e il futuro!

FUTURO – In questa stagione Frattesi vanta ben 43 presenze per ora, tra cui 26 in campionato con soli 1052 minuti in campo. Il giocatore ha segnato sei gol, di cui uno fondamentale in UEFA Champions League per il passaggio del turno contro il Bayern Monaco. Il suo anno è stato alquanto movimentato e complicato, sia in campo che a livello personale. Le pressioni dell’agente per la cessione alla Roma, la perdita della nonna, la vicinanza del mondo nerazzurro. Frattesi sta rispondendo come sempre con le prestazioni ed è chiamato ad una conferma importante contro la Roma, club che potrebbe essere nel suo futuro. Difficile dire se la dirigenza dia un’altra stagione al calciatore che non ha mai conquistato la titolarità all’Inter.