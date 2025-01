Frattesi, grana in Champions League per l’Inter! Problema di liste

Davide Frattesi ha chiesto la cessione all’Inter e spinge per l’addio già a gennaio. Non ha calcolato però un problema che creerebbe a Simone Inzaghi sul breve termine. C’entra la lista per la Champions League.

RICHIESTA – La dirigenza ha recepito in maniera chiara la richiesta di Davide Frattesi. Il giocatore vuole la cessione e la desidera immediatamente. Sente di aver bisogno di minuti, all’Inter non sarebbe certo il suo impiego. Per lo meno questo è ciò che pensa il centrocampista, che probabilmente non ha considerato che nei prossimi 20 giorni i nerazzurri avranno sei partite. Ed è solo l’inizio di un periodo pieno di impegni utili per poter giocare. La Roma e il Napoli hanno bussato alla porta, ma per ora le trattative non sono entrate nel vivo. I giallorossi ci hanno provato con contropartite, la dirigenza meneghina vuole 45 milioni di euro!

Frattesi non considera la Champions League. La grana liste!

LISTA – Frattesi vorrebbe andare via, proprio prima di due partite importantissime in UEFA Champions League. Nella competizione europea il calciatore ha giocato cinque partite, di cui tre da titolare, con una media di 50 minuti in campo. Non poco per una riserva come lui pensa di essere no? Eppure la sua richiesta è chiara e il fatto che se ne continui a parlare da giorni non è una buona notizia per l’Inter e Simone Inzaghi. Il motivo riguarda la lista consegnata alla UEFA a settembre. La lista per la Champions League non può essere modificata fino ai prossimi turni. Rimarrà perciò la stessa delle settimane precedenti anche nelle due partite di gennaio. Il 22 e il 29 i nerazzurri affronteranno Sparta Praga e Monaco e se Frattesi sarà ceduto prima delle gare Inzaghi avrà a disposizione un centrocampista in meno. Il giocatore non potrà essere sostituito fino ai playoff o, si spera, agli ottavi di finale. Una ragione in più per tenerlo o un problema in più da risolvere per l’allenatore…