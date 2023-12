Frattesi gioca ‘poco’? Un motivo c’è! Ma le note positive sono tante

Frattesi è uno dei migliori acquisti estivi dell’Inter, sia come potenzialità che come investimento per il futuro. Eppure finora la sua miglior versione non si è vista. Gioca poco, si dice. Inzaghi non gli dà fiducia, si continua a ripetere. In realtà le occasioni ci sono state, non sono andate malissimo ma nemmeno benissimo: per uno così però vale la pena attendere

LAVORO DA FARE – Davide Frattesi è stato sicuramente uno degli acquisti di punta del mercato estivo dell’Inter. L’ex Sassuolo rappresenta un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro. Dopo un pre-campionato da protagonista, il centrocampista romano ha trovato spazio ma limitatamente. Soprattutto a gara in corso ha sempre fatto il suo, con qualche gol anche pesante. Per esempio quello messo a segno al Benfica in Champions League, tra l’altro bellissimo. Le potenzialità del calciatore sono fuori discussione, ma se non è ancora arrivato a sfilare la maglia a uno dei titolari è perché c’è ancora molto da lavorare.

Frattesi, potenzialità fuori discussione ma la sua miglior versione deve ancora arrivare: una nota positiva

Inzaghi ha fiducia in lui, così come compagni e società. Ma la sua miglior versione deve ancora arrivare ed è del tutto naturale che sia così. Frattesi è un ragazzo intelligente e sa di avere davanti gente molto forte ed esperta, il suo momento arriverà. Finora alti e bassi, con prestazioni non al livello dei titolari ma ciò non toglie che sia uno dei ricambi più affidabili. La nota positiva è che il ragazzo non sembra patire alcun tipo di pressione, anzi accetta la competizione e sente la fiducia dell’intero ambiebte. Inzaghi sa come far sentire tutti importanti e lui lo è.