Frattesi, a Firenze l’ennesimo passo indietro! La situazione

Se prima era un beneamino in casa Inter, adesso rischia di essere un peso sia per il club che per i tifosi. Le ultime prestazioni di Davide Frattesi non hanno convinto né Inzaghi né la società, che attende l’estate per capire quale sarà il suo futuro.

PASSATO – Archiviata la parte di stagione positiva, Davide Frattesi non sta più brillando con la maglia dell’Inter. La notizia non dovrebbe far rumore visto anche i pochi minuti accumulati da settembre fino alla trasferta di Firenze. Quello che sta succedendo adesso però, ha attivato i primi campanelli d’allarme sia nella società che tra i tifosi. Dopo un mercato di gennaio passato tra alti e bassi con interessi da parte della Roma, adesso l’ex centrocampista del Sassuolo sta faticando a rientrare nei diktat di Simone Inzaghi che continua a provarlo al posto di Nicolò Barella in alcune occasioni. Nelle ultime ore anche Beppe Riso ha provato a ricucire il rapporto d’amore che era sbocciato nella scorsa stagione senza riuscirci più di tanto.

Frattesi, futuro in bilico. A Firenze l’ennesimo passo indietro

ULTIMI MESI – Adesso però, è un altro discorso. Il passo indietro visto contro la Fiorentina rischia di essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’Inter sicuramente non tratterrà calciatori contro la loro volontà, ma c’è da dire che il cartellino del centrocampista azzurro è costoso e il club non ha intenzione di fare sconti. Adesso l’ultima trance di campionato, con qualche altra occasione che capiterà anche da titolare. Il rapporto è ormai ai limiti, ma c’è bisogno da ambo i lati di continuare nella massima trasparenza possibile per poi rinviare a luglio i discorsi legati al mercato. Voci che saranno sicuramente al centro del mercato nerazzurro.