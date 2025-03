Frattesi e Thuram, chi è la punta in Inter-Feyenoord? Nuova interpretazione

Frattesi ha giocato da titolare Inter-Feyenoord. E ha confermato la sua tendenza a vivere il suo ruolo di centrocampista in chiave particolare, forse unica. Tanto che la sua partita è comparabile con quella di Thuram.

INTERPRETAZIONE PERSONALE – Frattesi nella sua esperienza all’Inter si è dimostrato un giocatore particolare. Per essere un centrocampista infatti ha delle attitudini da punta vera. Sia nel senso del gol che nei movimenti che nella tendenza a partecipare al gioco. In Inter-Feyenoord si è avuta un’ennesima conferma. Tanto da poter confrontare la sua prova con quella di Thuram.

CHI FA LA PUNTA? – Le partite dei due infatti sono state molto simili. Forse più del lecito. Per una coincidenza entrambi hanno chiuso Inter-Feyenoord con lo stesso numero di tocchi di palla, 25. Malgrado l’ex Sassuolo abbia giocato quasi quindici minuti in più del compagno. Senza svelare chi è chi, vediamo queste due mappe prese da Whoscored. Ecco la prima:

Ed ecco la seconda:

Difficile dire che si tratta di due grafiche di due giocatori con ruoli diversi. La presenza, come detto, è identica. Le zone d’azione anche sono simili, c’è solo una differenza dei tocchi sulla trequarti rispetto a quelli in area avversaria. Il primo è Thuram, il secondo Frattesi. Ed è quantomeno curioso notare che hanno lo stesso esatto numero di tocchi nella metà campo difensiva, vale a dire 10. Per di più, il francese ha 18 passaggi tentati contro i 12 del centrocampista. In sostanza a Frattesi sono mancate solo le conclusioni (Thuram ne ha tre) per sembrare in tutto e per tutto una punta a livello statistico.