Frattesi e la sliding door del mercato di gennaio

Il destino di Frattesi poteva cambiare a gennaio. E col suo sarebbe cambiato quello dell’Inter. Il mercato invernale 2025 è la sliding door della sua carriera.

BUTTERFLY EFFECT – Ci sono eventi magari apparentemente secondari, in grado però di cambiare il corso degli eventi. Parlando di calcio, anche di intere carriere. Frattesi magari non se ne rende conto, ma ha vissuto esattamente questo pochi mesi fa. Sembra passato un secolo, invece parliamo solo di gennaio. Cioè quel momento in cui è sembrato a un passo dall’andarsene dall’Inter.

MERCATO DI GENNAIO – Frattesi a fine 2024 era scontento. Non stava vivendo la stagione che voleva. Qualcosa si era rotto. Andarsene sembrava il modo più facile per risolvere tutto. Avvicinandosi anche a casa, per motivi personali. Poi però dopo tanto parlare il mercato si è chiuso. Frattesi è rimasto all’Inter. Tra malumori, mugugni, commenti piccati. Una situazione che poteva sembrare da separato in casa. Preludere a una chiusura mesta, di ombre senza luci. Invece quella chiusura alla cessione è stato il battito d’ali della famosa farfalla.

MOMENTO DECISIVO – Frattesi è rimasto all’Inter. Inzaghi ha continuato a puntare su di lui. Tra alti e bassi il giocatore ha continuato a dare il suo contributo. Nulla però sembrava essere particolarmente diverso. Poi è arrivata la fase a eliminazione di Champions League. Sono arrivate le partite vere, quelle più dure. Quelle contro le più forti. E lì il destino dell’ex Sassuolo si è concretizzato. Quella scelta forzata, probabilmente sofferta, quella sorta di costrizione a rimanere a Milano si è rivelata un passaggio fondamentale. Per la sua carriera e per il percorso dell’Inter.

RETI FONDAMENTALI – Due gol. Ai quarti e in semifinale. Al Bayern Monaco e al Barcellona. Due reti fondamentali per passare i due turni. Due reti storiche, in contesti di altissimo livello. Due reti che segneranno per sempre la carriera di Frattesi. Un cambiamento totale di prospettiva rispetto a quel dicembre così nero. Da separato in casa a elemento decisivo. Rimanere all’Inter a gennaio è la sliding door sia della stagione dell’Inter in Champions League che della carriera di Frattesi.