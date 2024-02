Frattesi, dinamismo da sfruttare: asso nella manica per Inter-Juventus

Dopo essere sceso in campo da titolare nella trasferta di Firenze, Davide Frattesi lascerà il posto a centrocampo al rientrante Nicolò Barella. Ma per Inter-Juventus resta il suo dinamismo da sfruttare a gara in corso.

FORZE FRESCHE – Anche se non partirà dal primo minuto visto il rientro di Nicolò Barella, Davide Frattesi è sicuramente l’asso nella manica di Simone Inzaghi per Inter-Juventus. Il centrocampista ex Sassuolo può infatti garantire grande dinamismo a gara in corso e rivelarsi decisivo per spaccare in due la partita nel finale. Non è un caso che contro Milan e Verona i suoi gol siano arrivati nel finale, rivelandosi – nel caso della gara contro gli scaligeri – molto pesanti. Frattesi può garantire corsa e forze fresche nel finale di partita, un’arma in più sicuramente da sfruttare per avere la meglio sulla squadra di Massimiliano Allegri.