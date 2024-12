Frattesi delusione di Bayer Leverkusen-Inter! Numeri da flop

Davide Frattesi è stata forse la più grande delusione della partita tra Bayer Leverkusen e Inter. Il centrocampista ha giocato male, ha toccato pochissimi palloni e non ha mostrato alcuna crescita.

NUMERI – Nell’Inter che si difende solamente con il Bayer Leverkusen Davide Frattesi è un giocatore di troppo. Un giocatore poco utile, perché in fase di non possesso continua a mostrare lacune evidenti. Non solo, il centrocampista è poco coinvolto nel gioco e fatica ad adempiere al compito richiesto da Simone Inzaghi ai suoi interni. 22 palloni toccati appena, 9 passaggi su 13 completati e 8 palle perse nel corso della partita. I numeri non raccontano comunque tutto, c’è altro che non va.

Frattesi, il primo bilancio da giocatore dell’Inter

CRESCITA – Dopo quasi un anno e mezzo è tempo di fare bilanci per l’inserimento di Frattesi all’Inter. L’ex Sassuolo è lo stesso arrivato nel 2022, è lo stesso che ha fatto bene con la maglia neroverde ma che non ha avuto migliorie significative sotto Simone Inzaghi. L’allenatore non è stato capace di renderlo partecipe nel possesso e nelle partite più importanti non lo mette mai dal primo minuto. In gare come quelle con il Bayer Leverkusen o con l’Arsenal dove i nerazzurri devono giocare con il massimo della qualità sotto pressing avversario Frattesi viene meno nelle sue capacità. Gli inserimenti aiutano, due nel primo tempo che hanno portato a due occasioni da gol, ma non bastano per giocare nell’Inter. Il futuro a questo punto diventa un rebus.