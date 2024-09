Frattesi dimostra di avere consapevolezza sul suo futuro all’Inter

Davide Frattesi fa chiarezza su diverse voci emerse nelle scorse settimane sul suo conto. Dimostrando consapevolezza sul suo presente e soprattutto sul suo futuro all’Inter.

PAROLE, PAROLE, PAROLE – Negli ultimi giorni della sessione di mercato appena conclusasi, diverse voci ipotizzavano che Davide Frattesi potesse lasciare l’Inter. Con destinazione Roma, città e club di provenienza del centrocampista italiano. E l’impiego intermittente del numero 16 in nerazzurro sembrava un criterio a sostegno di queste voci di mercato. Fatto emergere inopinatamente dallo stesso agente del giocatore. Tuttavia ci ha pensato lo stesso Frattesi a fare chiarezza su entrambi i fronti.

SO COSA DEVO FARE – Da Coverciano, dove sta preparando gli impegni dell’Italia in Nations League (qui le date), Frattesi innanzitutto smentisce nettamente le voci di un interesse – ricambiato – della Roma. E poi chiarisce anche il suo presente all’Inter, con uno sguardo al futuro: «Aspettative con l’Inter? Dare di più sempre perché si può sempre migliorare, bisognerà fare uno step in avanti. I competitors non sono niente male, quindi devo sudare per salire in alto nelle gerarchie». Frattesi sa di non essere ancora al livello dei titolari del centrocampo nerazzurro, soprattutto nella gestione del pallone. E questo funge per lui da stimolo, rinforzato poi dal supporto di tutta la tifoseria dell’Inter. Con buona pace di chi cerca crisi anche laddove non ci sono.