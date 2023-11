Frattesi confermato da titolare? Col Salisburgo mostrata crescita

Frattesi potrebbe essere confermato da Inzaghi anche col Frosinone. Una scelta che premierebbe una crescita del giocatore, vista col Salisburgo.

CONFERMA POSSIBILE – Dopo aver giocato titolare, e per tutti i novanta minuti, in Champions League col Salisburgo, Frattesi potrebbe essere confermato nella formazione di Inzaghi anche col Frosinone. Un’opzione che il tecnico considererà fino all’ultimo. Motivata anche dal fatto che l’ex Sassuolo ha mostrato una crescita.

COMPITO SPECIFICO – Frattesi col Salisburgo è stato chiamato a un compito particolare. Partendo da centrocampista, Inzaghi gli ha chiesto sostanzialmente di coprire l’assenza di Dumfries, attaccando la fascia destra. Nel fare questo però il numero sedici non si è limitato a muoversi senza palla o cercare la progressione. Con una differenza netta rispetto alle altre sue partite.

CRESCITA NELLA PARTECIPAZIONE – Nelle sue apparizioni stagionali Frattesi ha sempre avuto un compito ben preciso: attaccare lo spazio in verticale. Questo lo ha portato a diventare un incursore puro, abbandonando per così dire i compiti da centrocampista. Soprattutto nel palleggio. Tradotto, ha sempre toccato pochi palloni, se non pochissimi. Questa è la mappa dei suoi tocchi col Saliburgo, presa da Whoscored:

In totale sono 45, con 30 passaggi. Entrambi numeri ben superiori ai suoi picchi massimi stagionali. Pur attaccando lo spazio, in Champions League ha cercato molte combinazioni strette sull’esterno, coinvolgendo in particolare Darmian. Come si è visto fare molte volte negli scorsi anni Barella. Un passo in avanti per Frattesi nella partecipazione al gioco, senza perdere le sue caratteristiche più importanti.