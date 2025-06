Frattesi, con Chivu un nuovo capitolo da scrivere all’Inter!

Davide Frattesi è un giocatore che ha graffiato nei due anni all’Inter ed è stato decisivo nei percorsi più importanti, ossia quello che ha portato al ventesimo scudetto e quello della Champions League. Con Chivu dovrà però scrivere un nuovo capitolo.

MARGINALE – Già a gennaio l’agente di Davide Frattesi ha spinto per portarlo altrove, ad esempio alla Roma. Giuseppe Riso era stato in sede in viale della Liberazione, senza però trovare un accordo sul futuro del suo assistito. L’Inter non ne ha voluto sapere, ha deciso di tenere il giocatore ed ha ricevuto i risultati sperati con i gol in Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona. Due qualificazioni alle fasi finali grazie al centrocampista che però con Simone Inzaghi non ha mai trovato lo spazio che, forse, avrebbe meritato. Solo 9 partite da titolare su 28 giocate in campionato, 6 al primo anno in 32 presenze totali.

Frattesi, un contratto forte per una volontà chiara all’Inter!

CAMBIAMENTO – Ora Inzaghi non c’è più e l’allenatore è Cristian Chivu, che non chiude affatto ad una possibilità di centralità per Davide Frattesi in rosa. Il centrocampista vorrebbe avere un minutaggio superiore ed evitare notti difficili come quella di Monaco di Baviera, dove non è nemmeno entrato in campo. Con il romeno la storia è tutta da scrivere, Frattesi ha la chance di cambiare e voltare pagina in maglia nerazzurra. Il contratto è in scadenza nel 2028, c’è ancora tempo per fare benissimo. E dal mercato senza offerte shock come quelle dai 40 milioni in su è difficile che si faccia un passo diverso dalla permanenza.