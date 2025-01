Frattesi come Asllani, perde palla ma mancano i falli! L’episodio di Venezia-Inter

Davide Frattesi ha perso oggi una palla sanguinosa durante la partita tra Venezia e Inter, ma come con Kristjan Asllani l’arbitro non ha fischiato fallo. L’episodio in discussione.

FALLO! – Venezia-Inter non ha avuto lo stesso esito, ma ci sono i presupposti per qualche polemica. Come Kristjan Asllani oggi Davide Frattesi ha rischiato di far subire gol ai compagni. Sul risultato di 1-0, a pochissimi minuti dalla fine della partita, il centrocampista ha perso una palla sanguinosa nel mezzo del rettangolo di gioco concedendo il via al contropiede degli avversari. Gianluca Busio ha poi colpito fortunatamente il palo, ma va messo in discussione l’episodio in questione. Il motivo? C’era un fallo netto su Frattesi all’inizio dell’azione ed era uguale a quello subito da Asllani in Inter-Milan.

Frattesi e Asllani, una cosa in comune nelle ultime due partite

UGUALI – In finale di Supercoppa Italiana l’albanese si è perso nel suo possesso e ha lasciato la palla alla ripartenza del Milan, che poi ha guadagnato il calcio di punizione da cui è nato il gol di Theo Hernandez. In quel frangente la palla persa è equivalsa perciò alla rete avversaria, a differenza di oggi. Ciò che non cambia però rimane il colpo sulla caviglia, che sia Asllani che Frattesi prendono prima di lasciare la sfera. Gli arbitri hanno lasciato correre, forse è lecito chiedere maggiore attenzione.