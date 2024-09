Frattesi è un caso solo lontano dall’Inter: cosa c’è dietro le pressioni

Frattesi è il calciatore del momento in Italia e per l’Italia, intesa come Nazionale Maggiore, ma non è cambiato nulla per l’Inter rispetto a un anno fa. Intorno al centrocampista romano si è creato un movimento più anti-Inter che pro-Frattesi ed è assolutamente scorretto per tutti

MILANO – Basta una rete in nazionale per finire in prima pagina. Se poi le reti sono due e sono per la Nazionale Italiana il gioco è fatto. Il protagonista delle ultime ore è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi ma anche capocannoniere dell’Italia di Luciano Spalletti nel primo anno di gestione. Il classe ’99 romano, in rete sia contro la Francia sia contro l’Israele, porta in dote punti preziosi per la UEFA Nations League e per il morale nazionale. E una media-gol invidiabile: Frattesi segna una rete ogni tre presenze con la maglia azzurra. Infatti, dopo 21 partite, sono già 7 i gol segnati da Frattesi per l’Italia. Un dato ottimizzato rispetto alle statistiche del quasi 25enne scuola Lazio e Roma. Frattesi è un abitudinario della zona gol ma con la Nazionale Maggiore dà il meglio di sé. Basti pensare che la prima stagione in maglia Inter si è chiusa con 8 reti in 42 apparizioni. Una media-gol superiore al gol ogni cinque presenze. Non male per una riserva “fissa” ma non certo paragonabile agli straordinari numeri azzurri di Frattesi.

Bomber per Spalletti e risorsa per Inzaghi: il ruolo di Frattesi

SEMPRE COINVOLTO – Da mesi fa comodo dire che “Frattesi reclama spazio nell’Inter” e altre cose che vanno contro le scelte di Inzaghi. Niente di più falso. Frattesi è una prima scelta all’interno della rosa nerazzurra. Basti pensare al suo numero di presenze, Nella prima stagione sono state 42 su 49 a disposizione. Praticamente più dell’85% degli impegni ufficiali. Nelle 7 partite da spettatore, Frattesi è rimasto fuori dai convocati solo 3 volte e per infortunio. Quindi le uniche partite nelle quali Inzaghi non l’ha schierato sono 4. La metà delle quali a cavallo di un infortunio. E nella stagione in corso le presenze di Frattesi sono già 3 su 3. Quando Inzaghi chiama, Frattesi risponde. E Inzaghi chiama praticamente in ogni partita. La prima opzione dalla panchina che, talvolta, diventa anche titolare. Non più (solo) alter ego di Nicolò Barella ma anche variante nonché alternativa all’intoccabile Henrikh Mkhitaryan, dato che Frattesi da mezzala non può garantire lo stesso tipo di prestazioni. Frattesi è l’esempio perfetto di co-titolare nell’Inter.

Frattesi (oggi) sta bene all’Inter ma nessuno lo dice

FAKE NEWS – Creare un caso intorno a Frattesi significa voler far passare il calciatore come un piantagrane che non accetta le decisioni dell’allenatore né rispetta il ruolo dei compagni di squadra. E non è affatto così, visto che il ragazzo è pienamente coinvolto nel gruppo e nel progetto. L’agente, in caso, fa solo il suo lavoro. Frattesi sa che nel 3-5-2 inzaghiano può solo continunare a migliorare prendendo a modello i già citati Barella e Mkhitaryan ma anche Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski, che non è da meno. I margini di crescita del classe ’99 romano sono ancora tantissimi. A volte la quantità non basta, anche se fa comodo. Come fa comodo il bottino di reti che aumenta di partita in partita. Frattesi è una risorsa per l’Inter di Inzaghi. Lo è molto di più a partita in corso che dall’inizio ma questo – al momento – dipende solo da lui. Frattesi è un calciatore forte ma non ancora completo né maturo: non reclama spazio all’Inter ma allo stesso tempo non può ignorare l’idea di essere protagonista (anche!) altrove. Tutto sotto controllo.