Frattesi bussa e chiama Inzaghi: Italia antipasto dell’Inter

Davide Frattesi, quando veste la maglia della nazionale, mostra sempre una marcia in più. Lo ha dimostrato anche nella vittoria per 1-3 dell’Italia contro la Francia, giocando da titolare al posto di Nicolò Barella e trovando anche il gol. Un antipasto di quanto potrà accadere nell’Inter di Simone Inzaghi.

FRATTESI CHIAMÒ – Tanta Inter protagonista nella prestigiosa vittoria per 1-3 dell’Italia contro la Francia. Fra questi anche Davide Frattesi, partito titolare al posto dell’indisponible Nicolò Barella, e autore del gol dell’1-2 che ha permesso agli azzurri di passare in vantaggio, prima di chiudere definitivamente i giochi calando anche il tris a Parigi. Un antipasto di quanto si può vedere anche in nerazzurro, dal momento che il gioco delle coppie a destra nel centrocampo a cinque di Simone Inzaghi vede proprio il dualismo fra l’ex Cagliari e l’ex Sassuolo. Con quest’ultimo che scalpita e spinge sempre di più per raccogliere decisamente più spazio e più minuti rispetto alla scorsa stagione.

Davide Frattesi a caccia di minuti all’Inter: coesistenza con Barella a centrocampo

CACCIA AL MINUTAGGIO – Certo, con un leader tecnico e carismatico come Nicolò Barella non è facile trovare una maglia da titolare. Ma a tal proposito resta sempre l’idea di far coesistere entrambi in alcune partite, tenendo in panchina Henrikh Mkhitaryan e permettendogli così di gestire al meglio le energie per le partite davvero importanti. Che saranno tante in questa stagione, tra la Supercoppa Italiana e la UEFA Champions League allargata, oltre al Mondiale per Club FIFA. Sicuramente Davide Frattesi avrà il suo spazio. E, come ieri nell’Italia, ha dimostrato a Simone Inzaghi di poter tranquillamente essere un titolare all’Inter. E di sostituire più che egregiamente Nicolò Barella. Non soltanto a gara in corso.