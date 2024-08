Frattesi buon segnale i Pisa-Inter! Un palo e tanto dinamismo

Frattesi non ha giocato titolare l’amichevole Pisa-Inter, ma è entrato nel secondo tempo offrendo il suo contributo. I nerazzurri pareggiano 1-1 la quarta amichevole contro la squadra toscana, ma il centrocampista italiano manda segnali incoraggianti a Simone Inzaghi in vista dell’inizio di campionato.

SCATENATO – Davide Frattesi non ha giocato da titolare la quarta amichevole dell’Inter contro il Pisa, ma il suo ingresso in campo nel secondo tempo ha immediatamente cambiato il ritmo della partita. Al 59′, con un’azione determinata, è entrato in area e con un movimento rapido ha sterzato sul mancino, calciando verso la porta avversaria. La sfortuna ha voluto che il pallone colpisse il palo, negandogli così un gol meritatissimo. Appena un minuto dopo, il giovane centrocampista ha continuato a mostrare le sue qualità tecniche e fisiche. In un’azione personale, ha messo fuori gioco un avversario con una finta elegante, trovandosi nuovamente a pochi passi dal gol.

Condizione fisica ottimale e segnali incoraggianti

CONDIZIONE TOP – La prestazione di Frattesi non è passata inosservata. Il giocatore ha mostrato una grande energia e una voglia di mettersi in evidenza, caratteristiche importanti che la scorsa stagione lo hanno aiutato a mettere a segno ben 6 gol e 3 assist nonostante le sole sei partite da titolare nelle trentadue totali con la maglia dell’Inter. Frattesi con grande umiltà la scorsa stagione ha avuto un ruolo non di primissimo livello in nerazzurro, risultando spesso decisivo con i suoi ingressi. Simone Inzaghi può essere soddisfatto della crescita del suo giocatore, che ha dato prova di poter essere un elemento chiave nel centrocampo dell’Inter per la prossima stagione.