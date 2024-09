Frattesi l’arma in più: Inter e Italia sorridono. Inzaghi ha le idee chiare

Davide Frattesi rappresenta il jolly che l’Inter e l’Italia utilizzano, in modi diversi, per conseguire un medesimo risultato: mettere in cassaforte gol importanti.

FATTORE DECISIVO – Che sia con l’Inter o con l’Italia, Davide Frattesi è una costante. Il calciatore azzurro rappresenta un uomo di cui le due squadre si servono come un elemento importante per gli inserimenti e l’attitudine al gol. Con la Nazionale, il classe 1999 si è ritagliato un posto da titolare nel contesto tattico di Luciano Spalletti, sfruttando l’aderenza del suo tipo di calciatore alle preferenze del tecnico toscano per quel settore del campo. Diverso è il discorso per quanto riguarda l’Inter di Simone Inzaghi, con la presenza di Nicolò Barella a precludere una titolarità fissa dell’ex Sassuolo.

Frattesi e il contributo non secondario: una dedizione non sottovalutata all’Inter!

CAPITOLO INTER – Per quanto concerne il non elevatissimo minutaggio del calciatore italiano con l’Inter di Inzaghi, occorre dire che il centrocampo nerazzurro sia uno dei più importanti in Europa. Riuscire a togliere il posto a Barella, così come a Henrikh Mkhitaryan, risulta molto complicato anche per un calciatore di livello come Frattesi. Ecco perché lo stesso calciatore, data la sua intelligenza e la sua lucidità, ha compreso che la strada da seguire non sia quella delle lamentele e della polemica, bensì quella di intensificare l’impegno per rendersi sempre più importante agli occhi di mister Inzaghi. Un fattore che lo stesso tecnico piacentino considera la chiave con cui leggere il valore della presenza di Frattesi nella sua rosa.