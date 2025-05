Frattesi ancora verso la cessione? L’Inter segua un imperativo

Davide Frattesi ha lasciato nuovamente il segno in questa stagione. Come nella passata stagione ha saputo ritagliarsi lo spazio per segnare gol importantissimi, ma la cessione non è da escludere. Un consiglio all’Inter!

GERARCHIE – Davide Frattesi stava per salutare l’Inter già a gennaio. L’agente Giuseppe Riso era in Viale della Liberazione per parlare del minutaggio del giocatore che non soddisfaceva le aspettative di nessuno. Il centrocampista non si sentiva protagonista come avrebbe voluto, al secondo anno in nerazzurro pensava di poter diventare titolare al posto di Henrikh Mkhitaryan ma non è successo. Sono aumentate sì le gare dal primo minuto, è cresciuta la sua importanza, ma non è mai stato indispensabile come lo è l’armeno nella testa di Simone Inzaghi.

Frattesi, richiesta dell’Inter chiara!

ADDIO? – Su Frattesi i club si accumulano e vorrebbero il calciatore da quest’estate. Atletico Madrid, Manchester United e in Italia anche Napoli e Roma. L’Inter dovrebbe assolutamente seguire un imperativo nei prossimi mesi: non vendere il calciatore in Italia. Cederlo sarebbe già un errore perché è un giocatore con caratteristiche uniche e indispensabili all’Inter, lo raccontano i gol con Bayern Monaco e Barcellona. Ma cederlo in Italia sarebbe anche peggio perché nessuno ha le disponibilità economiche che soddisferebbero le richieste della dirigenza meneghina. Dai 40 milioni di euro in su si tratta, sono avvertiti tutti!