Frattesi, acrobazia da urlo contro il Salisburgo. Solo un assaggio

Davide Frattesi è un giocatore totale. Simone Inzaghi se ne sta rendendo conto, i tifosi idem. Anche contro il Salisburgo ha dimostrato il motivo per cui ci vorrà poco per vederlo titolare.

TEMPO – Solitamente i nuovi acquisti hanno bisogno di tempo per inserirsi e conoscere i compagni, Davide Frattesi no. Il centrocampista impressiona per le prestazioni di quest’estate e continua a farlo anche in condizioni climatiche proibitive, come accaduto a Salisburgo in Austria. Entrato al 63′ al posto di Nicolò Barella ha sfiorato un gol da cineteca con un’acrobazia volante sull’assist preciso di Robin Gosens. Il portiere avversario ha tolto all’ex Sassuolo la gioia della rete, ma non ha cancellato la giocata che conferma le sue capacità e la caratteristica principale: l’inserimento da dietro. Frattesi conosce i tempi di gioco, li legge come pochi e sa come essere pericoloso in fase offensiva. Oltre a questo garantisce tanta, tantissima corsa e generosità per i compagni al suo fianco. L’Inter ha acquistato un futuro top player, Simone Inzaghi può goderselo d’ora in poi.