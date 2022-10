Franco Carboni si prende spazio: seconda da titolare e il Cagliari vince

Franco Carboni, difensore classe 2003 è in prestito dall’Inter al Cagliari, in Serie B. Nell’ultima partita contro il Brescia è stato schierato dal primo minuto e i rossoblù hanno vinto 2-1

SPAZIO – Franco Carboni è tornato in campo. Nell’esperienza a Cagliari sta faticando a trovare spazio. Nella scorsa partita, giocata contro il Brescia, è partito però dal primo minuto. I sardi hanno poi vinto la partita per 2-1, aiutati anche dal difensore in prestito dall’Inter. Per Carboni si tratta della seconda da titolare dopo la partita contro il Bari.

NUMERI – Carboni ha giocato 63 minuti contro il Brescia, poi Fabio Liverani lo ha tolto per Antonio Barreca. La partita dell’argentino è stata più che buona, considerando che si tratta solo della seconda dal primo minuto. Il 19enne ha toccato il pallone 53 volte, riuscendo in 21 passaggi su 34. Giocando da terzino sinistro, Carboni è riuscito in un dribbling su due provati. Sono cinque su otto i contrasti vinti, quattro a terra e uno aereo. Nessun fallo commesso, sono anzi due quelli subiti. Sono sempre 2 i palloni recuperati. Il gol segnato dai bresciani è arrivato dopo l’uscita del campo 2003.

FUTURO – In Primavera Carboni aveva avuto modo di farsi notare. Il prestito al Cagliari, al momento, non gli sta dando il minutaggio giusto per crescere. Sono troppo poche 2 partite da titolari e 5 totali contando quelle da subentrato. Numeri che probabilmente la società nerazzurra non si aspettava. Contava sul fatto che il club sardo, retrocesso in Serie B, avrebbe puntato diversamente sul difensore interista. Va ricordato che si tratta di uno dei giovani convocati dal CT argentino Lionel Scaloni, assieme al fratello Valentin Carboni (vedi articolo).