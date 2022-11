Francia, Deschamps con le seconde linee ma non Thuram! Inter attende

La Francia sta giocando proprio in questi minuti contro la Tunisia nel match valevole per l’ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali in Qatar. I francesi, già qualificati agli ottavi di finale, sono scesi in campo con le seconde linee ma Thuram, obiettivo di mercato dell’Inter, non c’è (vedi articolo)

SORPRESA – La Francia di Didier Deschamps sta giocando in questi minuti contro la Tunisia nel match valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali in Qatar. I transalpini sono già qualificati agli ottavi e dunque il Commissario Tecnico ha concesso un po’ di riposo ai titolarissimi schierando le cosiddette “seconde linee”. Tutti, soprattutto l’Inter, si aspettava il debutto di Marcus Thuram, obiettivo di mercato nerazzurro, ma così non è stato. Deschamps al giovane attaccante figlio d’arte ha preferito Kolo Muani, centravanti dell’Eintracht Francoforte e quindi militante nello stesso campionato di Thuram, ossia la Bundesliga. Per Thuram ci sarà certamente spazio nel secondo tempo e l’Inter potrà finalmente osservare il suo sogno invernale.