Florenzi, il no all’Inter di Spalletti gli ha cambiato la carriera. E il PSG gode

SLIDING DOORS – La carriera di Alessandro Florenzi ha preso una piega decisamente inaspettata la scorsa estate, quando l’esterno classe ’91 ha accettato l’offerta del Paris Saint-Germain. A Parigi, Florenzi è tornato protagonista in Ligue 1 e in Champions League. Ma la sua carriera avrebbe potuto cambiare nell’estate del 2018, quando Luciano Spalletti (suo grande estimatore) lo aveva richiesto all‘Inter (vedi articolo). Florenzi, secondo il giornalista di “Sky Sport” Marco Demicheli, disse ‘no’ per amore della Roma. Un sentimento che persiste, ma le circostanze hanno costretto Florenzi a cambiare aria e fare contento il Paris Saint-Germain, che si è ritrovato un titolare affidabile a prezzo di saldo (circa nove milioni di euro).

Fonte: Calciomercato.com – Marco Demicheli