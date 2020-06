Firpo 41 milioni: e Dalbert quanto? Brava Inter: Lautaro Martinez 111 (veri)

Firpo, Lautaro Martinez, offerte da Barcellona e la posizione dell’Inter. Le notizie si rincorrono, superandosi giorno dopo giorno, ma alcune valutazioni sembrano oggettivamente spropositate. Come se i nerazzurri gonfiassero i prezzi di Dalbert o Biraghi negli scambi. Le parole di Piero Ausilio hanno, invece, evidenziato una posizione reale e legittima

PROPOSTE DISCUTIBILI – Junior Firpo (valutato 41 milioni) + 70 milioni per Lautaro Martinez (qui i dettagli). Questa la proposta di giornata dal Barcellona per l’Inter, riportata dal Mundo Deportivo. Per carità, sul tavolo delle trattative ogni tentativo è ammissibile, ma l’ipervalutazione del laterale fa sorgere un’immediata perplessità. L’anno a Barcellona è stato opaco e insoddisfacente dopo l’esplosione al Betis. Quasi come se l’Inter valutasse Dalbert sopra i 30 milioni, cercando di inserirlo nelle trattative in cui servisse. Possibile, ma decisamente poco concreto. I rumors proseguono e proseguiranno, ma, ad oggi, la posizione di Ausilio e di tutta l’Inter resta quella vera e concreta. Un talento come Lautaro Martinez non può essere ceduto con ipervalutazioni di circostanza e accordi al ribasso. I 111 milioni della clausola o resta: la risposta che una grande società come l’Inter può permettersi di dare.