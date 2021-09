La Fiorentina sembra aver trovato in Italiano la sua guida in questa Serie A

La Fiorentina di Italiano è una nuova realtà della Serie A 2021-2022. Il tecnico ha già dato una forte impronta col suo 4-3-3 che punta su possesso e qualità.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Vincenzo Italiano è il 4-3-3, impostato alla ricerca del controllo della palla e del possesso. Il tecnico della Fiorentina ruota molto i suoi uomini nelle posizioni di interno di centrocampo e di esterno offensivo. Nello sviluppo del gioco i movimenti degli attaccanti esterni sono molto fluidi, con continui tagli e scambi. Italiano punta molto anche sui cambi di gioco per attaccare gli avversari sul lato debole, effettuati soprattutto dai difensori, sia terzini sia centrali, specialmente a incrociare verso gli esterni.

STATISTICHE – La Fiorentina ha subito gol in tutte le partite di Serie A, per un totale di sei reti al passivo. Cinque di questi sono arrivati nell’ultima mezz’ora. Cinque dei sette gol segnati invece sono arrivati tra il 30′ e il 60′. I viola sono quart’ultimi in A per tiri creati a gara con 10,8. Gli uomini di Italiano sono terzi per falli e secondi per cartellini gialli in campionato.

DETTAGLI – Igor è il centrale di sinistra e responsabile della prima impostazione. È primo per passaggi di media a partita con 72. Alla sua sinistra altra fonte di gioco è Cristiano Biraghi, secondo per passaggi medi con 64,8. Inoltre è primo tra i giocatori di movimento per palle lunghe (i cambi di gioco), cross con 1,3 e km percorsi con 10,928. Lucas Torreira ha giocato poco, si sta ancora inserendo, ma un suo innesto alzerebbe molto il livello qualitativo della Fiorentina. Giacomo Bonaventura è l’interno d’inserimento di riferimento di Italiano, secondo centrocampista per palloni toccati, quinto per km percorsi, autore di un gol e due assist. Parlare di Dusan Vlahovic è superfluo, quindi attenzione al recuperato Nico Gonzalez. Il nuovo innesto sulla sinistra ha un gol all’attivo, è primo per dribbling e falli subiti (quattro a gara). Sa muoversi con e senza palla, i suoi tagli aiutano molto il possesso.