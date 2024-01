Fiorentina-Inter, occasione d’oro per Frattesi: si riparte da un gol

L’Inter riparte da Firenze dopo aver portato a Milano la terza Supercoppa Italiana consecutiva. Al Franchi contro la Fiorentina grande chance per Davide Frattesi

TITOLARE – Archiviata la vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, l’Inter riparte in campionato contro la Fiorentina. In campo a Firenze, viste l’assenza di Nicolò Barella scenderà quasi sicuramente in campo dal 1′ Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, sfrutterà la nuova occasione dal primo minuto per far vedere le sue qualità ormai già note. L’ex Sassuolo riparte dal gol segnato a Riyadh nella semifinale contro la Lazio. Altra dimostrazione di quanto Frattesi sia sempre pronto a metterci lo zampino. Adesso l’occasione per stupire Inzaghi con la maglia da titolare in una gara esternamente delicata. Una partita ancor più importante per Frattesi che avrà l’occasione di scendere in campo per la seconda volta con una maglia da titolare. L’ultima volta invece, successe a Empoli lo scorso 24 settembre.

CHANCE – Oltre a Barella, per squalifica, mancherà anche Calhanoglu. A prendere il posto del turco, in cabina di regia, sarà quasi certamente Kristjan Asllani. L’albanese è sempre stato disponibile e pronto a dimostrare la sua qualità a Inzaghi che non ha mai smesso di credere in lui. A Firenze giocheranno loro due, in un centrocampo inedito con la classe di Henrikh Mkhitaryan a guidare il trio insieme agli esterni Federico Dimarco e Denzel Dumfries.