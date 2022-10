Handanovic infortunato, ma per Fiorentina-Inter ci sarà col ‘nuovo’ ruolo

Ancora problemi fisici per Handanovic, che comunque domani sarà in panchina per Fiorentina-Inter a sostegno della squadra (vedi articolo). Pur non giocando, il capitano non fa mancare il suo supporto.



ANCORA PROBLEMI FISICI − Non c’è pace per Samir Handanovic, che risente ancora del problema al dito che ha accusato prima del match contro la Salernitana. Lo sloveno sarà comunque a Firenze per Fiorentina–Inter anche se solo come riserva di André Onana, sempre più titolare della porta nerazzurra. Il voler comunque essere in panchina a sostegno dei compagni è un segnale molto positivo che il capitano dell’Inter ha voluto lanciare a tutto il gruppo.

GIUSTO ATTEGGIAMENTO − L’atteggiamento tenuto da Handanovic nelle ultime giornate non è passato di certo inosservato. I tifosi stessi hanno apprezzato il passo indietro fatto dal numero 1 nerazzurro in favore del più giovane compagno di reparto. Lo sloveno ha infatti incitato e dato consigli non solo agli altri compagni di squadra, vedi nel finale col Barcellona, ma lo ha fatto in particolare con Onana.

Handanovic, un atteggiamento da vero leader e capitano

UN LEADER ANCHE FUORI DAL CAMPO − Ciò che ha fatto Handanovic è segno di un grande attaccamento alla maglia e di riconoscimento nei confronti dell’Inter. Questo è ciò che si definisce un vero leader ed è ciò che deve fare un vero capitano. Ovvero anteporre le ambizioni personali per il bene della squadra. L’atteggiamento positivo dello sloveno lo ha più volte rimarcato anche Simone Inzaghi, che ne ha più volte lodato il carisma e le doti tecniche e umane. Un atteggiamento positivo, quello espresso dal capitano nerazzurro al servizio di tutto il gruppo, che è stato rimarcato anche nella giornata di oggi (vedi articolo). Un vero leader sia dentro sia fuori dal campo. Che ribadisce perché Handanovic resta il capitano.