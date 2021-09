Fiorentina-Inter è (anche) Vlahovic vs Lautaro Martinez: numeri a confronto

La partita di questa sera Fiorentina-Inter vedrà fronteggiarsi anche i due attaccanti principali delle due squadre, ovvero Dusan Vlahovic da una parte e Lautaro Martinez dall’altra. Andiamo ad analizzare i loro numeri.

ATTACCANTI A CONFRONTO – Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez saranno due dei protagonisti annunciati di Fiorentina-Inter. Gli attaccanti principali delle due squadre, non solo del presente ma anche del futuro. Entrambi già partiti con il piede giusto in questo campionato di Serie A. Sono infatti tre i gol segnati sia da Vlahovic che da Lautaro Martinez, anche se con una presenza in più per il serbo. Di certo i due sono pronti a darsi battaglia anche questa sera.

In vista di Fiorentina-Inter, numeri a confronto

DAGLI INIZI – La differenza di età tra Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez è sicuramente il primo dato da sottolineare. Sono 21 gli anni del serbo, 24 quelli dell’argentino. Uguale è invece la stagione di debutto in Serie A: 2018-2019. Parlando puramente di numeri (e, chiaramente, di gol), la scorsa stagione ha visto Dusan Vlahovic mettere a segno 21 gol in 37 presenze, mentre Lautaro Martinez si è “fermato” a 17 gol in 38 presenze. In totale, in Serie A, il primo ha collezionato 30 gol in 81 presenze, mentre il secondo 40 gol in 103 presenze.

SCONTRI DIRETTI – I gol segnati dai due in Fiorentina-Inter (e viceversa) fanno capire come, fin qui, nello scontro diretto sia Vlahovic che Lautaro Martinez non siano stati in generale particolarmente incisivi. Uno solo il gol segnato da entrambi contro l’altra squadra. Per il serbo, la rete è arrivata all’Artemio Franchi. Per l’argentino a San Siro (nel rocambolesco 4-3 della scorsa stagione). Nella speranza che il suo bottino possa aumentare già da questa sera (vedi focus).