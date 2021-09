Fiorentina-Inter arriva troppo presto: Inzaghi deve prendere una decisione in mezzo

Inzaghi ha poche ore per decidere che formazione schierare in Fiorentina-Inter, partita che si preannuncia più complicata dell’ultima giocata in Serie A. Il tecnico nerazzurro ha più opzioni, soprattutto per il reparto mediano, corsie laterali comprese

TEMPO DI SCELTE – Primo turno infrasettimanale della stagione, Inter in campo addirittura di martedì. Il 6-1 di Inter-Bologna è già da dimenticare, il calendario dice Fiorentina e bisogna pensare solo alla trasferta di Firenze. Una partita tutt’altro che facile. Preparare Fiorentina-Inter diventa un banco di prova importantissimo per Simone Inzaghi, che deve fare delle scelte: dare continuità all’undici visto all’opera contro il Bologna o cambiare nuovamente? Considerando intoccabili difesa e attacco dopo l’infortunio di Joaquin Correa (vedi aggiornamento), tutte le decisioni ricadranno sul centrocampo. E il tempo per decidere è pochissimo.

DUE BATTERIE – Da una parte ci sono i “titolari” Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu e Ivan Perisic, rimasti a riposo a San Siro. Dall’altra le “riserve” Denzel Dumfries, Matias Vecino e Federico Dimarco, che hanno partecipato attivamente (un gol e tre assist) a tre dei sei gol segnati. Possibile che l’equilibrio venga trovato a metà strada, riproponendo Calhanoglu mezzala ma cambiando gli esterni. Possibile conferma per Dumfries a destra, ma a sinistra tornerà Perisic?