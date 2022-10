Fiorentina-Inter 3-4, cinque dati statistici che potresti non sapere

Fiorentina-Inter è stata una partita infinita: si è conclusa con il gol decisivo del 3-4 di Mkhitaryan al 95′, dopo che Jovic aveva pareggiato al 90′. Una grande rivincita per tutte le volte che i viola l’avevano ripresa allo scadere, e che finalmente riequilibra i dati statistici.

TRE – I gol di fila per Nicolò Barella, che prima della Fiorentina aveva già colpito la Salernitana domenica scorsa e il Barcellona al Camp Nou il 12 ottobre. Al centrocampista sardo non era mai capitato di andare a segno per tre partite consecutive (solo due, in una circostanza quando era al Cagliari).

CINQUE – Le volte, negli ultimi otto campionati, che la Fiorentina ha fatto gol all’Inter dal 90′ in poi al Franchi. Nelle precedenti circostanze i viola avevano sempre guadagnato punti: Khouma Babacar al 91′ per il 2-1 il 14 febbraio 2016, Giovanni Simeone sempre al 91′ per l’1-1 il 4 gennaio 2018, Jordan Veretout addirittura al 101′ (su rigore inventato dall’arbitro Rosario Abisso) per il 3-3 il 24 febbraio 2019 e Dusan Vlahovic al 92′ per l’1-1 il 15 dicembre 2019.

QUATTORDICI – I gol subiti dall’Inter nelle prime sei trasferte in questa Serie A. I nerazzurri sono diventati la peggior difesa esterna del campionato, superando Monza e Spezia salite a tredici reti al passivo negli anticipi di ieri.

VENTI – I Fiorentina-Inter, su novantatré precedenti in casa dei toscani, in cui i viola hanno segnato almeno tre gol. Questa è la prima volta che non portano a casa punti, nelle altre sedici vittorie e i restanti erano finiti 3-3.

QUARANTADUE – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a vincere per tre campionati di fila in casa della Fiorentina. L’unica altra striscia positiva era iniziata il 30 settembre 1977 (0-2), proseguita il 21 gennaio 1979 (1-2) e finita il 4 maggio 1980 (0-2).